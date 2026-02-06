Senta Berger durfte das Spital verlassen: Sohn spricht über riskante OP

Schauspielerin Senta Berger stürzte während der Proben für eine Lesung in Hamburg schwer. Sie brach sich den Oberschenkel. Musste dann sogar operiert werden.

Keine leichte Zeit, wie ihr Sohn, Regisseur Simon Verhoeven, gegenüber der deutschen Bild berichtet.

"Die Tage auf der Intensivstation waren natürlich sehr hart. Sie ist schließlich 84 und eine mehrstündige OP in diesem Alter ist immer ein großes Risiko. Heute kann ich sagen: Ich habe sehr gezittert."

Schmerzhafter Transport

Mittlerweile durfte die Schauspielerin das Krankenhaus wieder verlassen. Sie wurde in eine Rehaklinik nach München verlegt. Aber der Transport war für sie sehr schmerzhaft.

"Der Transport war hart, meine Mutter hatte große Schmerzen, aber sie wollte da partout keine Sonderbehandlung. Sie wird getragen von der Wertschätzung, die sie derzeit erfährt. Und das, obwohl sie bei unseren Premieren ja gar nicht dabei sein konnte", so Verhoeven.

Derzeit sorgt ja ihr gemeinsamer Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" in den Kinos für Furore.