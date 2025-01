Seltene Chance: Udo Jürgens' Besitztümer werden versteigert

Einmalige Gelegenheit für alle Fans des Entertainers Udo Jürgens. Jetzt kann man persönliche Gegenstände des Hit-Garanten ersteigern. Vom 23. bis 30. Jänner läuft die Online-Versteigerung Udo - The Personal Collection of the Late Udo Jürgens bei Sotheby's.

"Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans", so seine Kinder Jenny und John Jürgens dazu. Der Erlös kommt der Udo Jürgens Stiftung zugute, "ein Herzensprojekt unseres Vaters".