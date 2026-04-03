Sehr lustig: Katharina Straßer wurde für ihre eigene Enkelin gehalten
"Ich muss euch etwas erzählen, weil das glaubt mir sonst niemand", beginnt Schauspielerin Katharina Straßer in einem Facebook-Video zu erzählen.
Als sie Osterschinken und Co. einkaufte, hatte sie ein besonders lustiges Erlebnis. "Ich geh zur Kassa und da sitzt eine Frau, die schaut mich schon so ein bissl an. Dann sagt sie: ,Du schaust einer Schauspielerin sehr ähnlich.'
Straßer löste aber nicht gleich auf, sondern wartete mal ab. "Ah, wie heißt denn die? Die mit dem Stipich zam war (Anm. d. Red.: gemeint war Schauspieler Thomas Stipsits). Die Straßer", fiel es ihr dann doch ein.
Und dann kam der Satz, der Katharina Straßer in Gelächter ausbrechen ließ, denn die Kassiererin meinte: "Du könntest ihre Enkelin sein." "Was glaubt die, wie alt ich bin? Oder schau ich jetzt so jung aus? Es ist so geil, ich liebs", brachte Straßer im Video noch unter Lachen heraus.
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