Sehr lustig: Katharina Straßer wurde für ihre eigene Enkelin gehalten

"Ich muss euch etwas erzählen, weil das glaubt mir sonst niemand", beginnt Schauspielerin Katharina Straßer in einem Facebook-Video zu erzählen.

Als sie Osterschinken und Co. einkaufte, hatte sie ein besonders lustiges Erlebnis. "Ich geh zur Kassa und da sitzt eine Frau, die schaut mich schon so ein bissl an. Dann sagt sie: ,Du schaust einer Schauspielerin sehr ähnlich.'