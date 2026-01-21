"Hat geblutet wie Sau": Katharina Straßer hatte einen Unfall

"Ich bereite mich aufs Casting für Quasimodo vor. Ich glaube, ich hab gute Chancen, diese Rolle zu kriegen", scherzt Schauspielerin Katharina Straßer in einem Facebook-Video, wo sie einige Blessuren im Gesicht zeigt.

Aber Spaß beiseite: Straßer hatte einen Unfall mit einem Radfahrer. Dieser habe sie beinahe umgefahren, doch sie sei noch weggesprungen. "Dabei bin ich ganz blöd gestürzt und so richtig schön mit dem Gesicht auf den Gehsteig", schildert sie.

Was noch dazu kam: es wurde überall gestreut. "Ich bin also in ganz viele Millionen Kieselsteine reingeflogen, ach, es war ein Fest. Es hat geblutet wie Sau."

Warum sie das alles öffentlich macht, hat aber einen besonderen Grund, denn Katharina Straßer steht morgen, Donnerstag, mit ihrer Austropop-Show auf der Bühne des Wiener Metropol. Dafür gibt es übrigens noch Resttickets. "Ich werde nicht die Schönste sein, aber sicher die Coolste", kann sie schon wieder ein wenig lachen.