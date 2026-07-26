Sebastian Kurz und Markus Friesacher: „Wir laden einfach Freunde ein“

Heiß war's am Samstag in Salzburg - und heiß her ging's auch im Café Bazar, denn dort drängten sich mehr als 300 Gäste.

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Unternehmer Markus Friesacher luden nämlich zum vierten Mal zu ihrem „Gin und Schinkenfleckerl“-Empfang. Ein Networking-Event, das sich eben viele nicht entgehen lassen wollten.

Gin und Schinkenfleckerl sind ja eigentlich eine eher unübliche Kombination - aber man wollte hier einfach auf typische Hausmannskost und mit Gin Tonic auf einen beliebten Longdrink setzen.

Die Gäste: