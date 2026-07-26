Sebastian Kurz und Markus Friesacher: „Wir laden einfach Freunde ein“
Heiß war's am Samstag in Salzburg - und heiß her ging's auch im Café Bazar, denn dort drängten sich mehr als 300 Gäste.
Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Unternehmer Markus Friesacher luden nämlich zum vierten Mal zu ihrem „Gin und Schinkenfleckerl“-Empfang. Ein Networking-Event, das sich eben viele nicht entgehen lassen wollten.
Gin und Schinkenfleckerl sind ja eigentlich eine eher unübliche Kombination - aber man wollte hier einfach auf typische Hausmannskost und mit Gin Tonic auf einen beliebten Longdrink setzen.
Die Gäste:
Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz
Ex-Tormann Otto Konrad mit Ehefrau Silke
Maria Großbauer mit Elisabeth Zehentner
Christian Wehrschütz und seine Frau Elisabeth
Margarete Schramböck und Elisabeth Gürtler
Heinrich Schaller und Daniel Serafin
Stefan Schnöll mit seiner Ehefrau Sigrid
Birgit Lauda mit ihrem Mann Marcus Sieberer
Richard Grasl und Lola Lindenbaum
Markus Friesacher und Josef Pröll
Alexander Schallenberg und Sebastian Kurz
Katja Burkard und Hans Mahr
Eva Schütz und Georg Dornauer
Markus Friesacher, Medizinier Friedrich Hoppichler, Renate von Thyssen, Gabriela und Wolfgang Porsche
„Wir laden einfach Freunde ein“, so Markus Friesacher dazu.
Das ließen sich auch Galeristin Birgit Lauda, Astrologin Gerda Rogers, Moderatorin Katja Burkard, Intendant Daniel Serafin und viele mehr nicht entgehen.
Kommentare