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Austropromis

Sebastian Kurz und Markus Friesacher: „Wir laden einfach Freunde ein“

Mehr als 300 Gäste drängten sich bei der „Gin und Schinkenfleckerl“-Einladung im Café Bazar in Salzburg.
26.07.2026, 09:32

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Markus Friesacher und Sebastian Kurz

Heiß war's am Samstag in Salzburg - und heiß her ging's auch im Café Bazar, denn dort drängten sich mehr als 300 Gäste. 

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Unternehmer Markus Friesacher luden nämlich zum vierten Mal zu ihrem „Gin und Schinkenfleckerl“-Empfang. Ein Networking-Event, das sich eben viele nicht entgehen lassen wollten. 

Gin und Schinkenfleckerl sind ja eigentlich eine eher unübliche Kombination - aber man wollte hier einfach auf typische Hausmannskost und mit Gin Tonic auf einen beliebten Longdrink setzen.

Die Gäste:

Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz

Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz

Ex-Tormann Otto Konrad mit seiner Ehefrau Silke

Ex-Tormann Otto Konrad mit Ehefrau Silke

Maria Großbauer mit Elisabeth Zehentner

Maria Großbauer mit Elisabeth Zehentner

Christian Wehrschütz und seine Frau Elisabeth

Christian Wehrschütz und seine Frau Elisabeth

Margarete Schramböck und Elisabeth Gürtler

Margarete Schramböck und Elisabeth Gürtler

Heinrich Schaller und Daniel Serafin

Heinrich Schaller und Daniel Serafin

Stefan Schnöll mit seiner Ehefrau Sigrid

Stefan Schnöll mit seiner Ehefrau Sigrid

Birgit Lauda mit ihrem Mann Marcus Sieberer

Birgit Lauda mit ihrem Mann Marcus Sieberer

Richard Grasl und Lola Lindenbaum

Richard Grasl und Lola Lindenbaum

Markus Friesacher und Josef Pröll

Markus Friesacher und Josef Pröll

Alexander Schallenberg und Sebastian Kurz

Alexander Schallenberg und Sebastian Kurz

Katja Burkard und Hans Mahr

Katja Burkard und Hans Mahr

Eva Schütz und Georg Dornauer

Eva Schütz und Georg Dornauer

Markus Friesacher, Medizinier Friedrich Hoppichler, Renate von Thyssen, Gabriela und Wolfgang Porsche

Markus Friesacher, Medizinier Friedrich Hoppichler, Renate von Thyssen, Gabriela und Wolfgang Porsche

„Wir laden einfach Freunde ein“, so Markus Friesacher dazu.

Das ließen sich auch Galeristin Birgit Lauda, Astrologin Gerda Rogers, Moderatorin Katja Burkard, Intendant Daniel Serafin und viele mehr nicht entgehen.

Sebastian Kurz Salzburg
kurier.at, LT  | 

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