Austropromis

Schlagerduo Marianne und Michael bekamen Lebenswerkpreis

In der Hohenhaus Tenne in Schladming wurden die "smago"-Awards vergeben.
09.04.2026, 16:14

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Stefan Mross überreicht Marianne und Michael den Lebenswerkpreis beim smago! Award 2026, beide halten ihre Auszeichnungen und lächeln.

Einmal im Jahr trifft sich die Schlagerbranche in der Hohenhaus Tenne in Schladming zur Verleihung der "smago"-Awards. Marc Pircher moderierte die Veranstaltung und wurde mit dem Preis für den 1.000sten TV-Auftritt ausgezeichnet.

Einen besonders emotionalen Moment gab es, als Stefan Mross den Lebenswerkpreis an Marianne & Michael überreichte. Er unterbrach dafür sogar extra seine "Immer wieder sonntags"-Tour.

Doch Mross überreichte nicht nur einen Preis, er bekam auch den Award für den besten TV-Moderator.

Markus Wohlfahrt

smago-Award

Markus Wohlfahrt

Marion Maerz und Peter Orloff

smago-Award

Marion Maerz und Peter Orloff

Simone Stelzer

smago-Award

Simone Stelzer

Gottfried Würcher und Stephanie

smago-Award

Gottfried Würcher und Stephanie

Und dann gab's auch noch die eine oder andere Überraschung. So kam etwa die Schlagersängerin Stephanie zu "Nockis"-Frontmann Gottfried Würcher auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam den Grand-Prix-Hit "Auf Wolke sieben" zu singen.

Superfit mit 82! Schlagersänger Peter Orloff denkt nicht ans Aufhören

Außerdem stand Schlagerikone Marion Maerz nach vielen Jahren erstmals wieder auf der Bühne, um gemeinsam mit Peter Orloff den Hit "Schau mal herein (Die Tasse Kaffee)" zu präsentieren.

Schladming
kurier.at, SW  | 

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