Schlagerduo Marianne und Michael bekamen Lebenswerkpreis
Einmal im Jahr trifft sich die Schlagerbranche in der Hohenhaus Tenne in Schladming zur Verleihung der "smago"-Awards. Marc Pircher moderierte die Veranstaltung und wurde mit dem Preis für den 1.000sten TV-Auftritt ausgezeichnet.
Einen besonders emotionalen Moment gab es, als Stefan Mross den Lebenswerkpreis an Marianne & Michael überreichte. Er unterbrach dafür sogar extra seine "Immer wieder sonntags"-Tour.
Doch Mross überreichte nicht nur einen Preis, er bekam auch den Award für den besten TV-Moderator.
smago-Award
Markus Wohlfahrt
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Marion Maerz und Peter Orloff
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Simone Stelzer
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Gottfried Würcher und Stephanie
Und dann gab's auch noch die eine oder andere Überraschung. So kam etwa die Schlagersängerin Stephanie zu "Nockis"-Frontmann Gottfried Würcher auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam den Grand-Prix-Hit "Auf Wolke sieben" zu singen.
Außerdem stand Schlagerikone Marion Maerz nach vielen Jahren erstmals wieder auf der Bühne, um gemeinsam mit Peter Orloff den Hit "Schau mal herein (Die Tasse Kaffee)" zu präsentieren.
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