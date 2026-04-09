Schlagerduo Marianne und Michael bekamen Lebenswerkpreis

Einmal im Jahr trifft sich die Schlagerbranche in der Hohenhaus Tenne in Schladming zur Verleihung der "smago"-Awards. Marc Pircher moderierte die Veranstaltung und wurde mit dem Preis für den 1.000sten TV-Auftritt ausgezeichnet.

Einen besonders emotionalen Moment gab es, als Stefan Mross den Lebenswerkpreis an Marianne & Michael überreichte. Er unterbrach dafür sogar extra seine "Immer wieder sonntags"-Tour.

Doch Mross überreichte nicht nur einen Preis, er bekam auch den Award für den besten TV-Moderator.