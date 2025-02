Schauspielstar Isabelle Huppert überraschend bei "Norma"-Premiere in Wien

Großer Jubel brach los, als der Vorhang im MusikTheater an der Wien für die Premiere der Bellini-Premiere "Norma" fiel. Dem Ensemble rund um Asmik Grigorian , Freddie De Tommaso und Aigul Akhmetshina zollte auch ein ganz besonderer Gast Beifall.

Denn die französische Schauspielerin Isabelle Huppert saß im Publikum, da sie sich gerade für Dreharbeiten zu "Die Blutgräfin" in Österreich befindet.

Nach der Vorstellung wollte sie unbedingt Asmik Grigorian treffen und kam ins Schwärmen. "Was für ein Abend, was für eine großartige Produktion! Ich war schon immer fasziniert von Asmik Grigorian, aber dieser Abend toppt alles", so Huppert.