Die Blutgräfin: Französischer Schauspiel-Star dreht derzeit in Wien

"Die Welt ist upside down, und Ereignisse wiederholen sich auf unheimliche Weise: das ist der richtige Zeitpunkt für die Blutgräfin, aus ihrem Tiefschlaf zu erwachen und sich an der Gegenwart zu laben. Wien mit seinen geschichtsträchtigen Bauten und seinem zeitlosen Flair ist dafür der perfekte Tatort. Mit ihrer Raffinesse, Schönheit und ihrem Kalkül schlägt die Blutgräfin alle, die ihr dienen, vor ihr fliehen oder sie verfolgen, in ihren Bann. Wer wird am Ende das Rennen machen?", so Regisseurin Ottinger dazu.

Dabei ist auch der französische Schauspiel-Star Isabelle Huppert, aber auch Birgit Minichmayr, Karl Markovics, Conchita Wurst und Lars Eidinger stehen vor der Kamera.