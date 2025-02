Schauspielerin Nicole Beutler: "Es gab nie einen Plan B für mich"

„Es muss dieser Beruf sein. Es gab nie einen Plan B für mich“, erinnert sie sich in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (jeden Sonntag um 18:30 Uhr auf KURIERTV).

Ihre Schauspielkarriere startete sie auf der Theaterbühne, schnell kamen aber auch TV- und Filmrollen dazu. Dadurch, dass sie perfekt Englisch und Französisch spricht, dreht Beutler auch viel international.

„Ich hab schon als Teenager gesagt, ich möchte viel im Ausland sein, ich möchte nicht ständig in Österreich bleiben. Immer über den Tellerrand schauen, immer neue Situationen, Menschen, Kulturen, kennenlernen und wenn ich in einer fremden Sprache drehe, das heißt Englisch oder Französisch, klebe ich auch nicht an dem Deutschen. Das macht etwas mit mir als Schauspielerin. Das gibt mir eine Freiheit und Lockerheit, das ist noch mal ein Kick. Das benutze ich dann als Schauspielerin und versuche es, für mich irgendwie umzusetzen.“

Und eben auch die Musik, die Königsklasse, wie sie selbst sagt, und da vor allem das Chanson, das seit 2008 eine große Rolle in ihrem Leben spielt.