Schauspielerin Natalie Alison wurde von Auto angefahren
Vor zwei Wochen hatte Schauspielerin Natalie Alison einen Unfall. Sie wurde auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren. "Ich hatte viel Glück im Unglück", so Alison.
Gebrochen hat sie sich nichts, trotzdem waren die letzten zwei Wochen hart für sie, wie sie erzählt.
"Prellungen, geschwollenes Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen, Alpträume, Osteopathie, Massagen, Shiatsu", zählt sie via Instagram auf. Als Selbstständige könne sie sich aber keine Pause gönnen.
Überhaupt sei seit Herbst die Gesundheit ein großes Thema. Sie sei ständig krank, auch das Pfeiffersche Drüsenfieber sei bei ihr wieder ausgebrochen. "Wenn der Körper mal nicht mehr funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig."
Sie sei aber sehr dankbar, dass sie so viel Glück hatte.
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