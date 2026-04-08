Schauspielerin Natalie Alison wurde von Auto angefahren

Vor zwei Wochen hatte Schauspielerin Natalie Alison einen Unfall. Sie wurde auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren. "Ich hatte viel Glück im Unglück", so Alison.

Gebrochen hat sie sich nichts, trotzdem waren die letzten zwei Wochen hart für sie, wie sie erzählt.

"Prellungen, geschwollenes Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen, Alpträume, Osteopathie, Massagen, Shiatsu", zählt sie via Instagram auf. Als Selbstständige könne sie sich aber keine Pause gönnen.