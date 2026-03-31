Schauspieler Serge Falck wurde zum Ritter geschlagen

Serge Falck ist wohl das bekannteste Gesicht Belgiens in Österreich. Der Schauspieler, der einem breiten Fernsehpublikum durch Einsätze in "Medicopter 117", "Kaisermühlen-Blues" oder zuletzt "Paul Kemp - Alles kein Problem" vertraut ist, darf sich seit Montag Ritter nennen.

So erhielt der 64-Jährige aus den Händen von Belgiens Botschafterin Caroline Vermeulen in Vertretung von König Philippe in Wien das Ritterkreuz des Leopold-Ordens.