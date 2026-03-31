Schauspieler Serge Falck wurde zum Ritter geschlagen
Serge Falck ist wohl das bekannteste Gesicht Belgiens in Österreich. Der Schauspieler, der einem breiten Fernsehpublikum durch Einsätze in "Medicopter 117", "Kaisermühlen-Blues" oder zuletzt "Paul Kemp - Alles kein Problem" vertraut ist, darf sich seit Montag Ritter nennen.
So erhielt der 64-Jährige aus den Händen von Belgiens Botschafterin Caroline Vermeulen in Vertretung von König Philippe in Wien das Ritterkreuz des Leopold-Ordens.
Der 1832 gestiftete Leopold-Orden ist der höchste Verdienstorden Belgiens, wie Stefaan Missinne von der Österreichisch-Belgischen Gesellschaft in einer Aussendung unterstreicht. Nun wurde also auch der belgisch-österreichische Schauspieler, Kabarettist, Chansonnier, Moderator und Drehbuchautor in diesen Ritterstand erhoben.
"Das ist schon ein hoher Orden und natürlich freut man sich", so Falck zum KURIER. Die Ehrung fand im kleinen Rahmen mit Freunden statt. "Man kennt Freunde nicht in der Niederlage, sondern auch im Erfolg, wenn sie sich auch mit einem mitfreuen können."
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