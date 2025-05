Sängerin Bea Turin ist die Braut, die sich vor die Kamera traut

Lange galt ja der Mai als DER Hochzeitsmonat, mittlerweile soll er aber laut aktueller Daten der Salzburger Landesstatistik vom September abgelöst worden sein. Aber Schnapsdaten sind nach wie vor sehr beliebt – und mit 25.5.2025 steht wieder so ein Tag an.

Wie passend, dass sich jetzt Model, Sängerin und „Miss Europe“ Beatrice Turin in wunderschönen Brautkleidern der Designerin Elisa Malec von Fotografin Sarah Katharina ablichten ließ – und das im idyllischen Schlosspark von Schloss Grafenegg.

„Bei diesem märchenhaften Shooting kamen viele Erinnerungen an meine eigene Hochzeit hoch. Bei diesem Prinzessinnen-Feeling würde ich glatt noch mal heiraten – allerdings wieder meinen eigenen Mann“, meinte Turin lachend.

„Es war ein unvergesslicher Tag. Ich fühlte mich wie eine echte Prinzessin“, so Turin dazu. Sie selbst hat im Juli 2022 ihren Heimo geheiratet – standesamtlich in Niederösterreich, gefeiert wurde danach im Marchfelderhof – und kirchlich dann auf der MS Admiral Tegetthoff.

Die Sängerin bringt jetzt auch wieder neue Musik heraus – ihre Single „Dance Dance“, produziert von Klaus Biedermann, ist ab heute, Freitag, auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

„Ich möchte die Menschen daran erinnern, wie schön es ist, einfach loszulassen und sich von Musik tragen zu lassen.“

Bea Turin wird bei der Starnacht am Neusiedlersee in Mörbisch und in der Live-TV-Show „Wenn die Musi spielt“ auftreten.