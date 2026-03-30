Rudi Dolezal möchte "die ganze Wahrheit" über Falco enthüllen

Falco ist wohl jedem Menschen in Österreich ein Begriff. Seine Erfolge sind hinlänglich bekannt. Wie es ihm aber persönlich damit ging, darum ranken sich doch einige Geheimnisse.

Anlässlich des 40. Geburtstages der Hit-Single "Rock Me Amadeus" hat Rudi Dolezal (langjähriger Freund und Regisseur einiger Musikvideos) jetzt das Buch "Falco - die ganze Wahrheit" (edition a, 25 Euro) herausgebracht.