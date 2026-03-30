Rudi Dolezal möchte "die ganze Wahrheit" über Falco enthüllen
Falco ist wohl jedem Menschen in Österreich ein Begriff. Seine Erfolge sind hinlänglich bekannt. Wie es ihm aber persönlich damit ging, darum ranken sich doch einige Geheimnisse.
Anlässlich des 40. Geburtstages der Hit-Single "Rock Me Amadeus" hat Rudi Dolezal (langjähriger Freund und Regisseur einiger Musikvideos) jetzt das Buch "Falco - die ganze Wahrheit" (edition a, 25 Euro) herausgebracht.
Dieses hat er jetzt in der Volkshalle des Wiener Rathauses vorgestellt. "Für mich war dieser Abend in mehrfacher Hinsicht überwältigend und sehr emotional. Überwältigend, als die ca. 500 Zuseher nicht enden wollende Standing Ovations gaben. Emotional, weil mich mehrmals beim Lesen die Gefühle übermannten. Für mich, und ich glaube auch fürs Publikum, war Falcos Aura im Saal zu spüren", so Dolezal dazu.
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