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Rudi Dolezal möchte "die ganze Wahrheit" über Falco enthüllen

Der "Rockprofessor" hat ein neues Buch über Falco geschrieben. Bei der Lesung im Rathaus wurde es emotional.
30.03.2026, 05:00

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Zwei Männer posieren mit einem Buch über Falco, im Hintergrund eine Leinwand mit dem Falco-Schriftzug.

Falco ist wohl jedem Menschen in Österreich ein Begriff. Seine Erfolge sind hinlänglich bekannt. Wie es ihm aber persönlich damit ging, darum ranken sich doch einige Geheimnisse.

Anlässlich des 40. Geburtstages der Hit-Single "Rock Me Amadeus" hat Rudi Dolezal (langjähriger Freund und Regisseur einiger Musikvideos) jetzt das Buch "Falco - die ganze Wahrheit" (edition a, 25 Euro) herausgebracht.

Gedenkstätte für Falco am Unfallort: "Vermächtnis sichtbar machen"

Dieses hat er jetzt in der Volkshalle des Wiener Rathauses vorgestellt. "Für mich war dieser Abend in mehrfacher Hinsicht überwältigend und sehr emotional. Überwältigend, als die ca. 500 Zuseher nicht enden wollende Standing Ovations gaben. Emotional, weil mich mehrmals beim Lesen die Gefühle übermannten. Für mich, und ich glaube auch fürs Publikum, war Falcos Aura im Saal zu spüren", so Dolezal dazu.

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