Gedenkstätte für Falco am Unfallort: "Vermächtnis sichtbar machen"

Falco erhält in der Dominikanischen Republik eine Gedenkstätte. Sie findet sich bei Puerto Plata, wo der österreichische Superstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei "Falco entsprechend" und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.