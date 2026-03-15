Robert Kratky ist zurück: Mit neuer Aufgabe im TV

28 Jahre lang war Robert Kratky als Moderator im Ö3-"Wecker" tätig. Im August 2025 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen zurück und verließ den ORF.

"Schweren Herzens, aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Auf ärztliches Anraten früher als geplant ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück und werde in den nächsten Monaten meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt", ließ er damals via Instagram wissen.

Dann wurde es ruhig um ihn - bis jetzt, denn er kehrt wieder in die Öffentlichkeit zurück.

"Da bin ich wieder. Mit einer neuen Aufgabe", lässt er wissen.

Und zwar ist er ab sofort als Werbetestimonial für den Lebensmittelkonzern "Billa" tätig. Der erste Spot wurde schon auf Instagram gepostet.