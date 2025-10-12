Richard Lugner bekam jetzt ein Denkmal: So sieht es aus

Man kann wirklich sagen, dass Baumeister Richard Lugner, der am 12. August 2024 gestorben ist, in der Wiener Society-Szene fehlt. Jetzt wurde an ihn besonders gedacht. Genau an seinem Geburtstag, am 11. Oktober, wurde ein Denkmal enthüllt. Und das steht natürlich in der Lugner City.

Dietmar Baurecht (Bezirksvorsteher des 15. Wiener Gemeindebezirks), Jacqueline Lugner und Alexander Hanel (Geschäftsführer Rokstyle).

Gestaltet wurde der Gedenkstein vom bayerischen Label Rokstyle (ein Label für Grabsteine). Entworfen wurde das Denkmal vom deutschen Steinmetz Alexander Hanel. Es zeigt Richard Lugner in Frack und Zylinder, so, wie ihn Millionen Menschen vom Wiener Opernball kannten. Passend dazu wurde ein Zylinder detailgetreu aus schwarzem Granit gefertigt.