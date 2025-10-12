Richard Lugner bekam jetzt ein Denkmal: So sieht es aus
Man kann wirklich sagen, dass Baumeister Richard Lugner, der am 12. August 2024 gestorben ist, in der Wiener Society-Szene fehlt.
Jetzt wurde an ihn besonders gedacht. Genau an seinem Geburtstag, am 11. Oktober, wurde ein Denkmal enthüllt. Und das steht natürlich in der Lugner City.
Gestaltet wurde der Gedenkstein vom bayerischen Label Rokstyle (ein Label für Grabsteine). Entworfen wurde das Denkmal vom deutschen Steinmetz Alexander Hanel.
Es zeigt Richard Lugner in Frack und Zylinder, so, wie ihn Millionen Menschen vom Wiener Opernball kannten. Passend dazu wurde ein Zylinder detailgetreu aus schwarzem Granit gefertigt.
"Richard Lugner war ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat - als Unternehmer, als öffentliche Persönlichkeit und als unverwechselbares Original. Mit diesem Gedenkstein möchten wir ein bleibendes Zeichen der Erinnerung setzen, das ihn so zeigt, wie ihn viele in Erinnerung behalten werden“, so Alexander Hanel.
Hanel hat schon das Falco-Denkmal in Gars am Kamp sowie die Grabanlage des Schauspielers Helmut Berger in Bad Ischl gestaltet.
Bei der Enthüllung war natürlich Tochter Jacky dabei - wenig überraschend fehlte aber Witwe Simone.
