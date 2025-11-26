Rapper RAF Camora spricht erstmals über seine überraschende Verlobung

Ein besonders überraschender Instagram-Post ging vor etwa drei Wochen auf dem Profil des Rappers RAF Camora online. Denn da postete er eine Fotostrecke, das ihn dabei zeigt, wie er seiner Freundin Nadine einen Heiratsantrag macht - und das in einem besonders außergewöhnlichen Setting - nämlich auf dem Flugfeld vor einem Privatjet.

Im Ö3-Pop-Magazin hat er jetzt über diesen Moment gesprochen. "Nadine war auf jeden Fall überrascht", sagt er da. Die Vorbereitungen und die Heimlichtuerei seien aber gar nicht so einfach gewesen. "Ich musste ja auch sehr viel lügen. Und das Lügen ist nicht so mein Ding." Auch sein neuer Song "Ohne Dich" handelt übrigens von seiner Verlobten.

Eine Sache war ihm besonders wichtig, zuerst bei Nadines Eltern um ihre Hand anzuhalten: "Das gehört sich ja, oder? In meiner Welt dachte ich mir, das muss unbedingt stattfinden. Ansonsten wäre es fast respektlos den Eltern gegenüber“.

Und dabei war er sich lange gar nicht sicher, ob er überhaupt jemals heiraten würde. "Ich war sehr lange der ewige Single und ich dachte auch, vielleicht ende ich als ewiger Single. Wär aber auch kein Problem gewesen, ich war ja auch glücklich als Single."

Ein Datum für die Hochzeit steht übrigens noch nicht fest, denn davor muss noch etwas anderes geklärt werden. "Aktuell wohne ich fast überall. Ich habe eine Wohnung in Wien, eine in Deutschland, eine in Dubai, eine in Ibiza. Ich bin überall und würde mir gerne ein Main-Ding, einfach ein ‚Nest‘ bauen, wo man dann wohnt. Sobald das da ist, geht’s los."