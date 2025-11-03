Ungewöhnlicher Antrag: Rapper RAF Camora mit Freundin Nadine verlobt

Raf Camora hat sich verlobt. Der österreichische Musiker und Produzent hat seiner Freundin Nadine Krena am Rollfeld eines Flughafens einen Antrag gemacht. Auf Instagram teilte der Rapper die freudige Neuigkeit mit seinen Fans.

Raf Camora teilt Bilder vom Heiratsantrag

"Seh dich nachts in meiner Zunukft", schrieb der 41-Jährige unter eine Reihe auf Fotos, auf denen unter anderem zu sehen ist, wie er vor seiner Partnerin auf dem Flughafengelände auf die Knie geht.

Der Antrag fand vor einem weißen Flieger statt. Die Rollbahn wurde festlich mit weißer Deko geschmückt. Auch den edlen Verlobungsring bekommt man zu sehen.

Fans zeigen sich begeistert von der romantischen Szene und gratulieren dem Rapper und seiner Verlobten im Kommentarbereich unter dem Posting.