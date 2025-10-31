Rainhard Fendrich schwärmt: "Pizzera & Jaus sind eine Urgewalt"

Rainhard Fendrich feierte im Februar seinen 70. Geburtstag, brachte Anfang des Jahres sein neues Album "Wimpernschlag" heraus und feiert heuer auch sein 45-jährige Bühnenjubiläum mit einer Tour. In der ORF-Talkshow von Barbara Stöckl war er jetzt gemeinsam mit Kabarettist Thomas Stipsits zu Gast und reflektierte über sein Leben. Er sprach über seine musikalischen Anfänge bis heute. Seine Erfolge, Misserfolge, Wünsche und Träume.

Er wollte unbedingt Sängerknabe werden, hat sogar die Aufnahmsprüfung bestanden, nur seine Mutter "wollte mich nicht hergeben". Er sprach auch über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. "Mein Vater hat nicht erzogen, der hat geherrscht", so der Sänger. "Meiner Mutter hat alles gefallen, was ich gemacht habe, meinem Vater nichts." Dass er überhaupt den Weg auf die Bühne gefunden hat, war dem geschuldet, dass er unbedingt Geld verdienen wollte, "um unabhängig zu werden". Während seiner Schulzeit hatte er nach eigenen Angaben "alle Attribute eines Außenseiters", aber er hat auch gemerkt, mit Musik gewinnt man die Herzen. Fendrich bereut heute "jede Schulstunde, die ich geschwänzt habe, dadurch ist mir so viel Wissen verloren gegangen."

Seine großen Vorbilder waren am Anfang seiner Karriere Konstantin Wecker, denn der sei ein "großes sprachgewaltiges Idol" - und Johann Nestroy. Georg Danzer (gestorben am 21. Juni 2007), mit dem ihn bis zu dessen Tod eine Freundschaft verbunden hat, würde er bis heute schmerzlich vermissen, denn "er fehlt in der heutigen Zeit als Kopf und als Stimme."