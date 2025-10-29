Große Enttäuschung: Rainhard Fendrich muss Benefiz-Konzert absagen
"In Österreich wächst jedes fünfte Kind in Armut auf, das ist ein inakzeptabler Zustand", postete Austropop-Musiker Rainhard Fendrich auf Instagram. Daher hat er ein großes Benefizkonzert unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarmut" geplant.
Am 26. November sollte dieser Charity-Auftritt im Wiener Haus der Industrie über die Bühne gehen. "Der Benefizabend soll ein Zeichen setzen und dazu beitragen, positive Veränderungen zu bewirken. Zum Abschluss des Abends erwartet das Publikum ein mehrgängiges Buffet", postete Fendrich auf Instagram.
Doch daraus wird jetzt doch nichts. Das Konzert musste abgesagt werden.
"Schweren Herzens müssen wir den Benefizabend am 26. November absagen", so Fendrich via Instagram dazu. "Manchmal gestalten sich die organisatorischen Umstände einfach nicht so, wie sie sollten und wie wir uns das gewünscht hätten."
Er hoffe aber, bald einen neuen Termin bekanntgeben zu können.
Kommentare