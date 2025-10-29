Das Musikantenstadl-Aus hat Andy Borg einst tief getroffen

Am 2. November feiert er seinen 65 Geburtstag und am 8. November wird ihm mit der SWR- und MDR-Show "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" gehuldigt. Und dafür wird Florian Silbereisen zum ersten Mal zum Talkmaster.

Seit mehr als 40 Jahren ist Andy Borg aus dem deutschsprachigen Musik-Business nicht mehr wegzudenken. Seit bald 30 Jahren ist er auch als Moderator tätig.

"Es ist die privateste Sendung, die ich je gemacht habe", so Borg dazu. Und er verrät auch etwas, was ihn wirklich sehr beschäftigt hat. Er spricht da nämlich auch über sein "Musikantenstadl"-Aus. Von 2006 bis 2015 war er nämlich der Moderator dieser Show.

Seine letzte Ausgabe moderierte er laut merkur.de im Amphitheater der kroatischen Küstenstadt Pula.

"Ich habe es früher erfahren. Also ich durfte, musste dann, nachdem ich wusste, dass ich raus bin, noch zwei Sendungen moderieren", so Borg. Dass er als Moderator abgesetzt wird, hat ihn völlig überraschend getroffen.

"Der damalige Unterhaltungschef hat mich eingeladen zum Gespräch. Meine Frau und ich dachten, okay, der redet über die nächsten Sendungen. Und dann hat er lange um den Brei herumgeredet und ganz zum Schluss sagt er: ‚Andy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute: Der 'Musikantenstadl' geht weiter. Die Schlechte: ohne dich", erinnert sich Borg.

"Und da denkst du, es zieht dir den Boden weg. Da wusste ich nicht, was ich sagen soll."