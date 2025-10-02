Austropromis

Paul Pizzera und Otto Jaus liefern waghalsige Aktion für Polizeikalender

Paul Pizzera und Otto Jaus mit WEGA-Kräften auf dem Wiener Riesenrad
Der Polizeikalender 2026 wurde auf der Kaiser Wiesn in Wien präsentiert und beinhaltet viele Promis.
02.10.25, 11:47
Wenn man den Wiener Polizeikalender 2026 aufschlägt, wird man darin das eine oder andere bekannte Gesicht finden. Denn heuer haben sich viele Promis dazu bereit erklärt, sich mit den Beamten ablichten zu lassen.

So posiert etwa Kickerlegende Hans Krankl mit der Polizeimusik, Schlagersängerin Melissa Naschenweng zeigt sich mit Polizistinnen und Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird von schwer bewaffneten Polizisten bewacht.

Melissa Naschenweng mit Polizistinnen

Frauenpower: Melissa Naschenweng mit Polizistinnen

Alexander Van der Bellen mit der Polizei

Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Hans Krankl mit der Polizeimusik

Kickerlegende Hans Krankl mit der Polizeimusik

Eine richtig waghalsige Aktion lieferten die Musiker Paul Pizzera und Otto Jaus. Denn sie seilten sich gemeinsam mit Polizisten der Spezialeinheit WEGA von einem Waggon des Wiener Riesenrads ab.

Die Präsentation des Kalenders fand im Nordic Spirit Kaiser Zelt auf der Wiener Wiesn statt.

