Paul Pizzera und Otto Jaus liefern waghalsige Aktion für Polizeikalender
Wenn man den Wiener Polizeikalender 2026 aufschlägt, wird man darin das eine oder andere bekannte Gesicht finden. Denn heuer haben sich viele Promis dazu bereit erklärt, sich mit den Beamten ablichten zu lassen.
So posiert etwa Kickerlegende Hans Krankl mit der Polizeimusik, Schlagersängerin Melissa Naschenweng zeigt sich mit Polizistinnen und Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird von schwer bewaffneten Polizisten bewacht.
Eine richtig waghalsige Aktion lieferten die Musiker Paul Pizzera und Otto Jaus. Denn sie seilten sich gemeinsam mit Polizisten der Spezialeinheit WEGA von einem Waggon des Wiener Riesenrads ab.
Die Präsentation des Kalenders fand im Nordic Spirit Kaiser Zelt auf der Wiener Wiesn statt.
