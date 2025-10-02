Wenn man den Wiener Polizeikalender 2026 aufschlägt, wird man darin das eine oder andere bekannte Gesicht finden. Denn heuer haben sich viele Promis dazu bereit erklärt, sich mit den Beamten ablichten zu lassen.

So posiert etwa Kickerlegende Hans Krankl mit der Polizeimusik, Schlagersängerin Melissa Naschenweng zeigt sich mit Polizistinnen und Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird von schwer bewaffneten Polizisten bewacht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD Wien Polizeikalender 2026 Frauenpower: Melissa Naschenweng mit Polizistinnen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD Wien Polizeikalender 2026 Bundespräsident Alexander Van der Bellen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD Wien Polizeikalender 2026 Kickerlegende Hans Krankl mit der Polizeimusik

Eine richtig waghalsige Aktion lieferten die Musiker Paul Pizzera und Otto Jaus. Denn sie seilten sich gemeinsam mit Polizisten der Spezialeinheit WEGA von einem Waggon des Wiener Riesenrads ab.