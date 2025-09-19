Melissa Naschenweng eröffnete die Brunner Wiesn
Nicht nur bei Heidi Klums "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus ging es zünftig zu. Auch in Österreich wurde jetzt das erste Oktoberfest der Saison eröffnet: die Brunner Wiesn.
Alkbottle-Frontmann Roman Gregory schlug das Bierfass gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Linhart sowie der Landtagsabgeordneten Marlene Zeidler-Beck an, und dann hieß es auch schon "O'zapft is'".
Für die richtige Stimmung sorgte dann Schlagerstar Melissa Naschenweng auf der Bühne. "Es ist eine große Ehre, dass ich so ein großes Fest eröffnen darf. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich früher in kleinen Zelten Playback aufgetreten bin. Dass ich jetzt hier mit einer echten Band im größten Festzelt des Landes auftreten darf, ist ein Wahnsinn. Danke nochmals an alle, die das möglich gemacht haben."
