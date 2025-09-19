Melissa Naschenweng eröffnete die Brunner Wiesn

Nicht nur bei Heidi Klums "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus ging es zünftig zu. Auch in Österreich wurde jetzt das erste Oktoberfest der Saison eröffnet: die Brunner Wiesn.

Alkbottle-Frontmann Roman Gregory schlug das Bierfass gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Linhart sowie der Landtagsabgeordneten Marlene Zeidler-Beck an, und dann hieß es auch schon "O'zapft is'".