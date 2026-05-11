Philipp Hansa bereute anfangs, den Ö3-Wecker zu moderieren

Schon seit einigen Jahren moderiert Philipp Hansa den Ö3-Wecker. Gerade zu Beginn sei ihm dies aber sehr schwergefallen, wie er jetzt im Podcast "Mindgames" sagt. "Ich glaube, die ersten paar Jahre habe ich wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad bereut, den Wecker übernommen zu haben."

Da er sich so gut wie möglich vorbereiten wollte, kam er kaum zum Schlafen. "Die ersten drei, vier Jahre habe ich einen Montagswecker nie mit mehr als zwei oder drei Stunden Schlaf moderiert."