Wie es Peter Weck heute geht: Und warum er auf Sisis Spuren wandelte

Und Schauspieler Peter Weck (95) war der Stargast. Schließlich ist er der letzte noch lebende Schauspieler der legendären "Sissi"-Filme.

Das 4-Sterne-Superior-Haus "Grand Elisabeth" feierte sein einjähriges Bestehen mit einem rauschenden Fest. Es wurde auch der Hochzeitstag von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph zelebriert.

"Das ,Grand Elisabeth' in Bad Ischl ist wunderbar, die Lage, die Küche und der super Service. Natürlich war es fantastisch, die alten Drehorte der Sissi-Filme wie die Kaiservilla wieder zu sehen. Im Hotel steht sogar die Originalkutsche unserer Sissi-Filme, in der ich im Film auch fuhr. Ein herrlicher Ausflug zum 1. Hotelgeburtstag!", so Weck ganz gerührt.

Weck, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin Joanna Rzepa kam, ist leider seit einem Schlaganfall 2022 auf den Rollstuhl angewiesen. Doch Joanna ist ihm eine große Stütze. "Sonst wär‘ ich nicht mehr da", sagte er zur deutschen "Bild".