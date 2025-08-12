Peter Weck: Der ewige "Sonny Boy" feiert seinen 95. Geburtstag

"Junger Mann, Sie müssen Schauspieler werden!", dieser Satz von Mime Karl Hackenberg (gestorben 2002) besiegelte Peter Wecks beruflichen Lebensweg – er sprach daraufhin im Max Reinhardt-Seminar vor, der Rest ist Film-, TV-, und Musical-Erfolgsgeschichte.

Seine künstlerische Laufbahn begann aber eigentlich schon lange davor. Mit zehn wurde er Mitglied der Wiener Sängerknaben. Er besuchte die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, er wollte nämlich Dirigent werden. Er brach aber ab, die nötige Ausdauer hätte ihm gefehlt. Und auch ein Maschinenbau-Studium, welches er auf Wunsch seines Vaters anfing, beendete er nicht.

Dafür begann 1953 seine Bühnenkarriere am Stadttheater Klagenfurt. Es folgten Engagements in Berlin, München, Hamburg, Zürich, in der Wiener Josefstadt und am Burgtheater, wo er sich einen Sondervertrag aushandelte, der ihm ermöglichte sechs Monate im Jahr vor der Kamera zu stehen.

Sein Filmdebüt gab Peter Weck 1954 in der Heimatkomödie „Und der Himmel lacht dazu“. 1955 stand er als Erzherzog Karl-Ludwig „Sissi“ Romy Schneider (gestroben 1982) bei. 2017 gestand Weck in einem Interview mit der deutschen Bild, romantische Gefühle für Schneider gehegt zu haben. „Wir haben uns Briefe geschrieben, uns getroffen, aber wir waren nie ein Paar. Sie war schon ein großer Star und unsere Wege haben sich dann getrennt.“

Seine große Liebe war sowieso Ingrid Muttone, die er 1967 ehelichte und mit der er 45 Jahre, bis zu ihrem plötzlichen Tod 2012, Seite an Seite durchs Leben ging. Die beiden haben zwei Kinder, Tochter Barbara und Sohn Philipp.