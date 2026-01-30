Peter Cornelius hat Geburtstag und Hochzeitstag zusammen gefeiert

Am Donnerstag hat der Musiker Peter Cornelius seinen 75. Geburtstag gefeiert - übrigens nur mit seiner Frau Ulrike, da sie gleichzeitig auch 25. Hochzeitstag hatten, wie Cornelius im Ö3-"Frühstück bei mir" (Sonntag ab 9 Uhr) bei Claudia Stöckl verraten hat.

Seine Frau bezeichnete er als "karmisches Geschenk". Für ihn sei es "als hätte ich in einem früheren Leben viel Gutes gemacht und werde jetzt dafür belohnt". Die beiden haben sich 1986 zum ersten Mal gesehen, wie Cornelius erzählt: "In der Opernpassage sind wir aneinander vorbeigegangen, haben uns in die Augen gesehen und es ist etwas Magisches passiert. Ich bin wie angewurzelt stehen geblieben und habe ihr nachgeschaut. Kurz darauf ist sie in mein Kaffeehaus gekommen und dann war schnell alles klar."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Wunderlich Peter Cornelius und Ehefrau Ulrike

Für die nächsten Jahre habe er sich auch vorgenommen, "möglichst viel unverplante Freizeit mit meiner Frau zu verbringen, dass wir nicht immer so eingespannt sind. Vielleicht ist es heuer meine letzte Tour". Auch sein Testament habe er kürzlich so umgeschrieben, dass "meine Frau bestmöglich abgesichert ist". Da sie 13 Jahre jünger ist, werde er "wahrscheinlich zuerst gehen. Ich hoffe und bete, dass es nicht umgekehrt ist. Mein Vater ist 85 geworden, vielleicht bleiben mir noch zehn Jahre". Gesundheitlich habe er jedenfalls vorgesorgt. Er beschäftigt sich mit Ernährung und ist "alles, was dem Körper guttut - Heidelbeeren, Walnüsse, Haferflocken, Avocados - und mache lange Walks".