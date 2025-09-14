Austropromis

Otto Retzer (80) feierte großes Geburtstagsfest mit Schreckmoment

Zahlreiche Prominente kamen zur großen Feier, Tochter Olivia musste zwischenzeitlich ins Krankenhaus.
Von Stefanie Weichselbaum
14.09.25, 12:55
Als Gastarbeiter Josip in der Serie "Ein Schloss am Wörthersee" wurde Otto Retzer bekannt und machte sich später auch als Regisseur einen Namen.

Seinen 80. Geburtstag feierte er jetzt standesgemäß im Schlosshotel Velden mit zahlreichen Freunden aus Film und Fernsehen. Dabei waren etwa Ottfried Fischer, Uschi Glas, Larissa Marolt, die Sänger Waterloo, Nik P., Gregor Glanz und Andy Lee Lang, Skikaiser Franz Klammer u.v.m.

Die Gäste:

Geburtstagsfest Otto Retzer

Otto Retzer mit Tochter Olivia, Sohn Michael und Ehefrau Shirley

Geburtstagsfest Otto Retzer

Die Torte

Geburtstagsfest Otto Retzer

Schauspielerin Larissa Marolt

Geburtstagsfest Otto Retzer

Sänger Nik P.

Geburtstagsfest Otto Retzer

Uschi Glas mit Ehemann Dieter Hermann

Geburtstagsfest Otto Retzer

Kurt Mann mit Freundin Renata

Geburtstagsfest Otto Retzer

Helga Kuhn, Andy Lee Lang und Inge Unzeitig

Geburtstagsfest Otto Retzer

Skikaiser Franz Klammer mit Ehefrau Eva

Geburtstagsfest Otto Retzer

Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone (li.) und Ingrid Flick

Geburtstagsfest Otto Retzer

Michael und Helga Kuhn

Geburtstagsfest Otto Retzer

Sänger Waterloo mit Ehefrau Andrea

"Auch die ganz Verwöhnten haben gesagt, besser geht's nicht. Es war eine Feier ohne Ende. Ich bin um halb 3 gegangen und war nicht der Letzte. Den Ottfried Fischer habe ich da zum Beispiel noch verlassen", erzählte Retzer dem KURIER.

In der Nacht habe ihm der 80er noch nicht zugesetzt, am Sonntagmorgen war das dann aber schon etwas anders, wie er schmunzelnd feststellte. "Heute früh habe ich den 80er gespürt, gestern um halb 1 in der Nacht habe ich mich wie 20 gefühlt."

Ein Sprung in den Wörthersee habe ihm dann aber die lange Nacht wieder aus den Knochen getrieben.

Nochmal gut ausgegangen ist ein Insektenstich bei Retzers Tochter Olivia, denn sie wurde zu Beginn der Feier von einer Wespe in die Zunge gestochen. "Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und es war wirklich auf Messers Schneide. Ich habe davon erst erfahren, als sie schon im Krankenhaus gelegen ist. Als es ihr glücklicherweise wieder besser ging, unterschrieb sie ein Revers und konnte ab ca. 22 Uhr wieder an der Feier ihres Papas teilnehmen.

