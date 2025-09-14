Otto Retzer (80) feierte großes Geburtstagsfest mit Schreckmoment

Als Gastarbeiter Josip in der Serie "Ein Schloss am Wörthersee" wurde Otto Retzer bekannt und machte sich später auch als Regisseur einen Namen.

Seinen 80. Geburtstag feierte er jetzt standesgemäß im Schlosshotel Velden mit zahlreichen Freunden aus Film und Fernsehen. Dabei waren etwa Ottfried Fischer, Uschi Glas, Larissa Marolt, die Sänger Waterloo, Nik P., Gregor Glanz und Andy Lee Lang, Skikaiser Franz Klammer u.v.m. Die Gäste:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Otto Retzer mit Tochter Olivia, Sohn Michael und Ehefrau Shirley Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Die Torte Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Schauspielerin Larissa Marolt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Sänger Nik P. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Uschi Glas mit Ehemann Dieter Hermann Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Kurt Mann mit Freundin Renata Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Helga Kuhn, Andy Lee Lang und Inge Unzeitig Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Skikaiser Franz Klammer mit Ehefrau Eva Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone (li.) und Ingrid Flick Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Michael und Helga Kuhn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Siebinger Geburtstagsfest Otto Retzer Sänger Waterloo mit Ehefrau Andrea

"Auch die ganz Verwöhnten haben gesagt, besser geht's nicht. Es war eine Feier ohne Ende. Ich bin um halb 3 gegangen und war nicht der Letzte. Den Ottfried Fischer habe ich da zum Beispiel noch verlassen", erzählte Retzer dem KURIER. In der Nacht habe ihm der 80er noch nicht zugesetzt, am Sonntagmorgen war das dann aber schon etwas anders, wie er schmunzelnd feststellte. "Heute früh habe ich den 80er gespürt, gestern um halb 1 in der Nacht habe ich mich wie 20 gefühlt."