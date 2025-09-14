Otto Retzer (80) feierte großes Geburtstagsfest mit Schreckmoment
Als Gastarbeiter Josip in der Serie "Ein Schloss am Wörthersee" wurde Otto Retzer bekannt und machte sich später auch als Regisseur einen Namen.
Seinen 80. Geburtstag feierte er jetzt standesgemäß im Schlosshotel Velden mit zahlreichen Freunden aus Film und Fernsehen. Dabei waren etwa Ottfried Fischer, Uschi Glas, Larissa Marolt, die Sänger Waterloo, Nik P., Gregor Glanz und Andy Lee Lang, Skikaiser Franz Klammer u.v.m.
Die Gäste:
Otto Retzer mit Tochter Olivia, Sohn Michael und Ehefrau Shirley
Die Torte
Schauspielerin Larissa Marolt
Sänger Nik P.
Uschi Glas mit Ehemann Dieter Hermann
Kurt Mann mit Freundin Renata
Helga Kuhn, Andy Lee Lang und Inge Unzeitig
Skikaiser Franz Klammer mit Ehefrau Eva
Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone (li.) und Ingrid Flick
Michael und Helga Kuhn
Sänger Waterloo mit Ehefrau Andrea
"Auch die ganz Verwöhnten haben gesagt, besser geht's nicht. Es war eine Feier ohne Ende. Ich bin um halb 3 gegangen und war nicht der Letzte. Den Ottfried Fischer habe ich da zum Beispiel noch verlassen", erzählte Retzer dem KURIER.
In der Nacht habe ihm der 80er noch nicht zugesetzt, am Sonntagmorgen war das dann aber schon etwas anders, wie er schmunzelnd feststellte. "Heute früh habe ich den 80er gespürt, gestern um halb 1 in der Nacht habe ich mich wie 20 gefühlt."
Ein Sprung in den Wörthersee habe ihm dann aber die lange Nacht wieder aus den Knochen getrieben.
Nochmal gut ausgegangen ist ein Insektenstich bei Retzers Tochter Olivia, denn sie wurde zu Beginn der Feier von einer Wespe in die Zunge gestochen. "Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und es war wirklich auf Messers Schneide. Ich habe davon erst erfahren, als sie schon im Krankenhaus gelegen ist. Als es ihr glücklicherweise wieder besser ging, unterschrieb sie ein Revers und konnte ab ca. 22 Uhr wieder an der Feier ihres Papas teilnehmen.
