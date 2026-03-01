ORF- und Ö3-Moderator Sigi Fink: Warum er’s richtig turbulent mag

Schon von Kindesbeinen an haben den gebürtigen Südtiroler Sigi Fink (41) die Natur und das Wetter fasziniert. Seine Eltern hat er permanent mit Fragen darüber gelöchert. Eigentlich war da schon klar, dass das einmal seine Berufung wird. Und nach dem abgeschlossenen Meteorologie- und Geophysik-Studium verschlug es den Bozener zu Ö3 und dann auch zum ORF. Und spätestens nach seinem „fetzblau“ (den Begriff hat er von seinem Vater) hat er sich eine große Fancommunity aufgebaut.

Er mag’s turbulent Er selbst mag’s wettertechnisch übrigens turbulent, wie er lachend in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erzählt. (Die Sendung läuft immer sonntags um 18:30 Uhr auf KURIER TV.) Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Siegfried (Sigi) Fink

„Volles Programm. Ich brauche schon Action beim Wetter. Ich mag keine Hitze, ich bin eher so ein kalter Typ. Ich mag den Winter, oder auch rausgehen im Kurzärmeligen oder oben ohne, wenn es kalt ist. Ich genieße das. Da höre ich die Mama schon wieder: ,Pass auf, nicht, dass du dich verkühlst’“, erzählt er schmunzelnd.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Sigi Fink mag's wettertechnisch turbulent

Seinen Ausgleich findet er am heimischen Weinbauhof. „Mir geben die Arbeit im Freien, meine Mama, meine Schwestern und das Zusammensein mit meinen Freunden von früher Energie.“

Neue Herausforderung Und diese Energie kann er brauchen, denn seit Mitte Februar moderiert er zusätzlich auch noch alternierend mit Eva Pölzl die ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Thomas Ramstorfer Sigi Fink und Eva Pölzl im „Guten Morgen Österreich-Studio.

Ein Angebot, das genau zur richtigen Zeit kam, nämlich an einem Tag, wo es ihm aufgrund beruflicher Umstände nicht so gut ging (warum genau, sehen Sie im Video oben). Mit „einem fetten Grinser im Gesicht“ hat er gleich zugesagt. Das sei jetzt einmal etwas ganz anderes, eine neue Herausforderung, denn das Wetter schüttelt er „aus dem FF“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Lisa Trompisch im „Herrlich ehrlich“-Talk mit Sigi Fink.

„Und mir hat etwas gefehlt, das mich herausfordert. Ich war ja früher zurückhaltend, schüchtern, introvertiert. Das glaubt man nicht so, aber ich bin eher der Sensiblere. Es macht Spaß, ist jetzt eine ganz andere Aufgabe. Ich erweitere den Horizont und ich lerne dazu.“ Vor allem die Gespräche mit den Gästen liegen ihm besonders am Herzen. „Wie erzeugt man das Funkeln in den Augen beim Gegenüber? Und wenn man das raushat und hinbekommt, das ist für mich so eine Genugtuung und Befriedigung, und es macht so Spaß.“

Spaß macht ihm auch das Schreiben, hat er doch schon zwei Sachbücher und das Kinderbuch „Der kleine Regentropfen Neo – Eine abenteuerliche Reise“ herausgebracht. Neo bedeutet ja im italienischen Muttermal – und ein solches hat Sigi auf der Wange. Und das war auch der Name seines leider mittlerweile schon verstorbenen Hundes. Der Hauptgrund dieses Buch zu schreiben waren Fake-News-Meldungen in den sozialen Netzwerken. Da kursierte, dass es Sahara-Staubmaschinen gibt. „Ich will bei den Kleinsten anfangen, Wissen zu vermitteln und mit dem Buch erklären, wie Saharastaub zu uns in die Alpen gelangt, eben mit dem Regentropfen Neo.“ Eine Fortsetzung „Der kleine Regentropfen Neo reist ans Meer“ folgt noch vor Ostern.

Sexiest Österreicher 2022 wurde Sigi Fink auch von der Ö3-Community zum „Sexiest Österreicher“ gewählt – und das als Südtiroler. „Wir haben so ein Voting gemacht, das Pendant zu ,Sexiest Man Alive’ des People-Magazins, und der Hörerservice, also die Vorbereitungsgruppe, hat mich da reingeschmissen in das Voting, so als Witzkandidaten. Und der Schuss ist nach hinten losgegangen, weil ich das dann geworden bin“, erzählt er lachend. Er hat da Sänger Paul Pizzera und Koch Alex Kumptner auf die Plätze zwei und drei verwiesen.