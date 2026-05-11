ORF-Vorturnerin Conny Kreuter verrät das Babygeschlecht

Große Freude bei Dancing-Stars-Profi und ORF-Vorturnerin Conny Kreuter . Sie erwartet nämlich ihr erstes Kind.

Und da gab's jetzt eine große Babyparty, bei der das Geschlecht enthüllt wurde. "Hauptsache gesund! Da das der Fall ist, haben wir am Sonntag zum ersten Muttertag eine Gender Reveal Party gemacht", schrieb sie via Instagram.

"Es hat als eine lustige Spielerei begonnen und war richtig aufregend und wunderschön am Ende. All meine liebsten Menschen da zu haben und gemeinsam einfach nur das (neue) Leben zu feiern - wie erfüllend!", so die Tänzerin und Moderatorin.

"Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, diese Reise erleben zu dürfen, auch dafür bin ich jeden Tag von Herzen dankbar."