Nach dem Opernball: Alfons Haider trifft zufällig Fran Drescher

Obwohl Alfons Haider den Wiener Opernball schon seit ein paar Jahren nicht mehr moderiert, hat er einen der Stars des Abends trotzdem zufällig beim Spaziergang durch Wien getroffen: "Nanny" Fran Drescher.

"Ja was gibts Schöneres als solche Überraschungen", schreibt Haider zu einem Video auf Instagram. Und ganz in Moderatoren-Manier ließ er es sich natürlich nicht nehmen, ihr zumindest eine Frage zu stellen.

"Was ist das Beste an Wien?", fragte er sie. "All die Kultur und Kunst, aber vor allem die Menschen", zeigte sie sich begeistert und auch fit nach der Ballnacht. Den Opernball hat sie kurz nach Mitternacht verlassen.