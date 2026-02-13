Austropromis

Nach dem Opernball: Alfons Haider trifft zufällig Fran Drescher

Moderator Alfons Haider hat den Star aus "The Nanny" getroffen und kurz mit ihr geplaudert.
13.02.2026, 16:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fran Drescher

Obwohl Alfons Haider den Wiener Opernball schon seit ein paar Jahren nicht mehr moderiert, hat er einen der Stars des Abends trotzdem zufällig beim Spaziergang durch Wien getroffen: "Nanny" Fran Drescher.

Opernball 2026 zum Nachlesen: Tränen, Tanz und Trostschokolade

"Ja was gibts Schöneres als solche Überraschungen", schreibt Haider zu einem Video auf Instagram. Und ganz in Moderatoren-Manier ließ er es sich natürlich nicht nehmen, ihr zumindest eine Frage zu stellen.

"Was ist das Beste an Wien?", fragte er sie. "All die Kultur und Kunst, aber vor allem die Menschen", zeigte sie sich begeistert und auch fit nach der Ballnacht. Den Opernball hat sie kurz nach Mitternacht verlassen.

Fran Drescher liebt Schnitzel - und will "im Anzug zum Opernball"

"Du bist einmalig", sagt Haider dann zu ihr.

Mehr zum Thema

Alfons Haider Wiener Opernball
kurier.at, SW  | 

Kommentare