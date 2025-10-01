Oktoberfest durch Bombendrohung gestoppt: Was "Wiesnschurli" sagt

In München herrrscht derzeit ein Großeinsatz. Nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen in einem Haus im Norden von München am Mittwoch prüft die Polizei auch Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Die Wiesn bleibt vorerst einmal gesperrt.

"Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese", teilte die Polizei auf X mit.

Und mittendrin ist auch der gebürtige Klosterneuburger, der "Wiesnschurli", der seit Jahrzehnten kein Oktoberfest auslässt. Der KURIER erreichte ihn telefonisch am Viktualienmarkt.

Sicherstes Fest der Welt

"Alles ruhig, die Leute sind halt jetzt in der Stadt herinnen. Viele sind daheim geblieben. Ich muss sagen, wir feiern am sichersten Fest der Welt und ich freue mich über die Umsicht der Behörden, des Bürgermeisters und der Verantwortlichen für die Wiesn, dass sie lieber genau schauen, bevor ein Mensch zu Schaden kommt", berichtet er.