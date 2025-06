Nikolaus Fortelni: Wussows Sohn verzaubert – mit Johnny-Depp-Motto

Seine Eltern haben ihm auf den Weg mitgegeben, immer er selbst zu sein und „mach das, was du machst mit Begeisterung und verfolge deinen Weg und bleib dabei. Und schau, dass du die Welt so siehst, wie du das möchtest, schau, dass du dich einfügst. Ich habe mal ein Zitat von Johnny Depp gehört, und zwar: „The beauty belongs to those who believe in the future of their dreams.“ (Die Schönheit gehört denen, die an die Zukunft ihrer Träume glauben.) Das ist auch ein bissl mein Lebensmotto.“

Seinem jüngeren Ich würde Nikolaus Fortelni heute raten: „Verfolge deine Träume, gib niemals auf und sei stets bereit, Neues zu wagen.“