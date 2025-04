Was "Traumschiff"-Star Barbara Wussow an ihrem Mann besonders schätzt

Am Ostersonntag nimmt "Das Traumschiff" wieder fahrt auf und diesmal geht's nach Miami. Als Hoteldirektorin Hanna Liebhold ist die österreichische Schauspielerin Barbara Wussow wieder mit an Bord.

Durch die Dreharbeiten, die überall auf der Welt stattfinden, ist sie immer wieder für längere Zeit von ihrem Mann, Albert Fortell, und den Kindern Nikolaus (27) und Johanna (20) getrennt. "Die Sehnsucht ist natürlich sehr groß. Zum Glück sind wir via WhatsApp, Facetime und Co. mittlerweile alle so gut vernetzt. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne diese Hilfsmittel tun würde. Ich bin sehr froh, dass man sich damit ein wenig über die Sehnsucht hinwegretten kann", erzählte Wussow jetzt im Interview mit dem Magazin Bunte.