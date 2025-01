Neues Buch enthüllt: Die Kaffeehaus-Geheimnisse der Promis

„Wiener Melange – Stars & ihre Lieblingscafès“ (erscheint am 28. Jänner im Echo Verlag) heißt das Werk der beiden Autoren Andrea Buday (trinkt ihren Kaffee immer schwarz und ohne Zucker) und Clemens Trischler (genießt seinen Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker).

„Wir wollten auch ein bisschen ins Bewusstsein rufen, wie wichtig es ist, dass wir das Wiener Kaffeehaus auch besuchen, also nicht nur schätzen und darüber reden“, sagt Andrea Buday im KURIER-Talk.

„Schauspielerin Verena Altenberger liebt den Kaffee so sehr, dass sie sogar mit einem eigenen Kaffeeset verreist, wo eine Mühle, Bohnen, Hafermilch, weil sie keine Kuhmilch trinkt, drinnen sind. Sie hat alles mit dabei, dass sie auch, wenn sie um vier oder fünf Uhr in der Früh zu einem Dreh muss, ihren ersten guten Kaffee genießen kann“, erzählt Buday, die schon für Baumeister Richard Lugner „Die Mörtel Story“ aufgezeichnet hat.

„Eine Hommage an die Wiener Kaffeehauskultur“, wollte Clemens Trischler mit dem Buch schaffen. „Alle Generationen gehen ins Kaffeehaus. Ich erinnere mich, ich bin als Kind genauso ins Kaffeehaus gegangen wie ich es jetzt mache und ich werde vermutlich auch als Pensionist dorthin gehen, da hab ich dann auch mehr Zeit“, sagt er.

„Ich bin sehr stolz, dass wir diese wunderbaren Prominenten in ein Buch verpackt haben. Das ist extrem viel Arbeit und man freut sich, wenn das neue Baby rauskommt und so schön geworden ist“, so Trischler, der schon Pläne für weitere Bücher hat.

„Ja, selbstverständlich. Restaurants, sehr spannend und man kann das ganze auch auf ganz Österreich ausweiten und in weiterer Folge auch nach Deutschland.“

Ob die beiden Autoren wissen, was ein Kapuziner oder ein Fiaker ist, was sie zu den Teuerungen in den Kaffeehäusern sagen und noch viel mehr, sehen Sie im Video oben.