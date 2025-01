Nach Pleite: Sanierungsplan des Café Wortner abgesegnet

"Wer in Wien ein traditionelles Kaffeehaus sucht, ist im Café Wortner genau richtig. ​Denn als eines der ältesten Wiener Kaffeehäuser schaut das Lokal auf eine mehr als 140jährigen Tradition zurück", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Ferdinand Wortner eröffnete das Wiener Kaffeehaus am 15. September 1880, und von Anfang an war das Café Wortner ein zentraler Treffpunkt für Jung und Alt mitten im vierten Bezirk."