Neue Aufgabe für Ex-ORF-Wetterlady Christa Kummer

Eigentlich wollte Kabarettist Andreas Vitásek den Staffelstab persönlich an seine Nachfolgerin übergeben.

Doch als die Meteorologin Christa Kummer am Montagnachmittag bei der Jahrespressekonferenz des Österreichischen Sektkomitees im Burgtheater als neue "Sekt Austria Botschafterin" bekannt gegeben wurde, konnte sie aufgrund einer Erkrankung leider nicht persönlich anwesend sein.

"Als Sekt-Austria-Botschafterin freue ich mich, die prickelnde Seite unseres Landes vertreten zu dürfen. Denn in jedem Glas Sekt steckt mehr als nur Freude – unser Wetter, das manchmal launisch, aber immer einzigartig ist, unsere Böden sowie die harte Arbeit unserer Winzer. Jede Perle erzählt eine Geschichte von kühlen Nächten, sonnigen Tagen, von Regen und Wärme, die den Trauben Charakter schenken. Deshalb freut es mich, dieses prickelnde Geschenk der Natur und hoher Winzerkunst genießen zu dürfen", ließ sie aber ausrichten.