Austropromis

Naomi Campbell als DJane in Wien: Auftritt trotz Fußverletzung

Auf Einladung von Katarina Kaltenegger rockte Naomi Campbell den Wiener O-Klub.
Lisa Trompisch
17.04.2026, 12:58

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Naomi Campbell legt als DJane in einem vollen Club vor tanzendem Publikum auf.

Full House im Wiener O-Klub, denn dort hatte sich Supermodel Naomi Campbell angesagt. Und zwar als DJane. 

Auf Einladung von Unternehmerin Katarina Kaltenegger, die vor Ort auch ihren Geburtstag feierte, rockte Naomi bei der ersten "Gtrix Club Night" die Turntables.

Vier elegant gekleidete Personen sitzen gemeinsam vor dunklem, gemustertem Hintergrund.

Miha Veberic, Gery Keszler, Naomi Campbell und Katarina Kaltenegger

"Naomi Campbell verkörpert absolute Disziplin, Durchsetzungskraft und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Genau diese unbezwingbare Energie wollte ich mit der ersten 'Gtrix Club Night' nach Wien holen", so Kaltenegger dazu. 

Auch zahlreiche Promis wollten sich das Supermodel nicht entgehen lassen. Selbst Moderatorin Arabella Kiesbauer war dabei. 

Sechs elegant gekleidete Personen posieren gemeinsam in einem Club vor Blumenarrangements.

Lukas Fendrich, Nadine Mirada, Michael Lameraner, Arabella Kiesbauer, Katarina Kaltenegger und Adi Weiss

"Ich erwarte mir von heute eine Bombenstimmung. Gute Musik, gute Vibes und ein gutes Gefühl", so Kiesbauer, die Campbell schon einmal bei einer Modenschau anmoderiert hat. "Ich war damals sehr beeindruckt von ihrer Präsenz auf der Bühne und ich nehme an, dass das als DJane nicht anders sein wird."

DJane legt an Turntables im vollen Club auf, buntes Licht und feiernde Menschenmenge.

Naomi Campbell

Und genau so war's. Um 1:05 Uhr stellte sich Campbell hinter die Turntables und legte los. Und das, obwohl sie eine Verletzung am Fuß hatte.

Bereits am Nachmittag konnte man das Supermodel mit einem Gehstock sehen. Da besuchte sie das MAK und ließ sich durch die Helmut-Lang-Ausstellung führen.

Schauspieler Robert Palfrader durfte das Krankenhaus verlassen
kurier.at, LT  | 

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