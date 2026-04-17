Naomi Campbell als DJane in Wien: Auftritt trotz Fußverletzung

Full House im Wiener O-Klub, denn dort hatte sich Supermodel Naomi Campbell angesagt. Und zwar als DJane. Auf Einladung von Unternehmerin Katarina Kaltenegger, die vor Ort auch ihren Geburtstag feierte, rockte Naomi bei der ersten "Gtrix Club Night" die Turntables.

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"Naomi Campbell verkörpert absolute Disziplin, Durchsetzungskraft und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Genau diese unbezwingbare Energie wollte ich mit der ersten 'Gtrix Club Night' nach Wien holen", so Kaltenegger dazu. Auch zahlreiche Promis wollten sich das Supermodel nicht entgehen lassen. Selbst Moderatorin Arabella Kiesbauer war dabei.

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"Ich erwarte mir von heute eine Bombenstimmung. Gute Musik, gute Vibes und ein gutes Gefühl", so Kiesbauer, die Campbell schon einmal bei einer Modenschau anmoderiert hat. "Ich war damals sehr beeindruckt von ihrer Präsenz auf der Bühne und ich nehme an, dass das als DJane nicht anders sein wird."

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Und genau so war's. Um 1:05 Uhr stellte sich Campbell hinter die Turntables und legte los. Und das, obwohl sie eine Verletzung am Fuß hatte.