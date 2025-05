Nächster Kandidat im Tatort-Rennen? Murathan Muslu wäre gerne Kommissar

Die Nachricht, dass das beliebte Wiener Tatort-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer aufhört, hat viele Fans schockiert. Ende 2026 quittieren Bibi Fellner und Moriz Eisner ihren Dienst.

Krassnitzer ermittelt seit 1999 in bisher 59 Fällen, Neuhauser seit 2011 in bisher 34 Fällen. Vier Fälle klären sie noch gemeinsam. "Es war eine sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz! Jetzt ist es der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr!", so Krassnitzer dazu.