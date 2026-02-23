Nach Tod von Peter Fröstl: Management von Wolfgang Ambros bleibt in der Familie
Im Dezember verstarb der langjährige Manager von Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros, Peter Fröstl, völlig unerwartet mit nur 65 Jahren. Er hinterließ zwei Kinder und seine Ehefrau Eva Buchberger-Fröstl.
Wie am Montag per Aussendung bekannt gegeben wurde, wird Fröstls Witwe jetzt auch das Management von Wolfgang Ambros übernehmen. Sie war schon über zwei Jahrzehnte an der Seite ihres verstorbenen Mannes Peter Fröstl für Booking und Organisation zuständig.
Davor arbeitet sie für die deutsche Musicalagentur BB Promotion, im Ronacher und für den Jazzveranstalter Johannes Kunz.
"Peter Fröstl ist und bleibt unersetzbar, aber wir werden alles daransetzen, die Geschäfte in seinem Sinn weiterzuführen und für Wolfgang Ambros, seine No. 1 vom Wienerwald und sein 'Ambros pur!'-Projekt das Konzertleben so erfolgreich wie möglich zu gestalten", heißt es in der Aussendung.
Zu sehen ist Austropop-Legende Ambros etwa am 29. Juni beim Tollwood Festival in München, am 9. Juli in Meran oder am 14. August in Graz. Das "Ambros pur!"-Konzert am 12. September 2026 im Wiener Theater im Park ist bereits fast ausverkauft. Der Vorverkauf für den Zusatztermin am 13. September 2026 ist soeben gestartet.
Kommentare