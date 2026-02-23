Nach Tod von Peter Fröstl: Management von Wolfgang Ambros bleibt in der Familie

Im Dezember verstarb der langjährige Manager von Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros, Peter Fröstl, völlig unerwartet mit nur 65 Jahren. Er hinterließ zwei Kinder und seine Ehefrau Eva Buchberger-Fröstl.

Wie am Montag per Aussendung bekannt gegeben wurde, wird Fröstls Witwe jetzt auch das Management von Wolfgang Ambros übernehmen. Sie war schon über zwei Jahrzehnte an der Seite ihres verstorbenen Mannes Peter Fröstl für Booking und Organisation zuständig. Davor arbeitet sie für die deutsche Musicalagentur BB Promotion, im Ronacher und für den Jazzveranstalter Johannes Kunz.