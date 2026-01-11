Austropromis

Wolfgang Ambros nimmt emotional Abschied von Manager Peter Fröstl

Der Manager der Austropop-Legende verstarb bereits vor drei Wochen - Ambros fand erst jetzt Abschiedsworte.
Der Tod von Musikmanager Peter Fröstl wurde vor etwa drei Wochen bekannt. Einer seiner Schützlinge, Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros, fand erst jetzt Worte dafür und verfasste ein emotionales Abschiedsposting auf Facebook.

Ambros-Manager Peter Fröstl 65-jährig gestorben

"Die Hiobsbotschaft ist unerwartet und wie ein Faustschlag gekommen", schreibt Ambros. Und weiter: "Der Peter war vierzig Jahre lang mein enger Wegbegleiter."

In dieser Zeit habe er sich "um alles gekümmert, was mit meinem Musikmachen zu tun hatte, und weit darüber hinaus (...)".

Im Moment verspüre er "nur großen Schmerz. Und Sprachlosigkeit." Mit den Worten "Peter...ich werde immer an dich denken" beendet er den Beitrag.

