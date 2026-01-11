Wolfgang Ambros nimmt emotional Abschied von Manager Peter Fröstl

Der Tod von Musikmanager Peter Fröstl wurde vor etwa drei Wochen bekannt. Einer seiner Schützlinge, Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros , fand erst jetzt Worte dafür und verfasste ein emotionales Abschiedsposting auf Facebook.

"Die Hiobsbotschaft ist unerwartet und wie ein Faustschlag gekommen", schreibt Ambros. Und weiter: "Der Peter war vierzig Jahre lang mein enger Wegbegleiter."

In dieser Zeit habe er sich "um alles gekümmert, was mit meinem Musikmachen zu tun hatte, und weit darüber hinaus (...)".

Im Moment verspüre er "nur großen Schmerz. Und Sprachlosigkeit." Mit den Worten "Peter...ich werde immer an dich denken" beendet er den Beitrag.