Der österreichische Künstlermanager und Produzent Peter Fröstl (im Bild rechts, gemeinsam mit Wolfgang Ambros und Franz Weisgram, Anm.) ist am vergangenen Freitag unerwartet in Wien gestorben. Das gab seine Familie am Dienstag bekannt.

Fröstl wurde 65 Jahre alt. Er war bis zuletzt Manager von Wolfgang Ambros, aber auch vielen anderen Größen der heimischen Popszene wie die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV), Rainhard Fendrich oder Austria 3 eng verbunden.