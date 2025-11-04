Nach Radsturz: Erwin Pröll sitzt wieder fest im Sattel

Ende Juni stürzte Niederösterreichs Altlandeshauptmann Erwin Pröll mit dem Fahrrad und musste operiert werden. Dass er sich dadurch aber das Radeln nicht vermiesen ließ, bewies er am Dienstag beim Charity-Radeln zugunsten von "Hilfe im eigenen Land" im Einkaufszentrum "Wien Mitte – The Mall".

An seinen Sturz dachte er dabei aber nicht mehr, eher an seine Mitstreiter. "Ich schau nicht auf die Kilometer, sondern darauf, dass ich mit dabei bin und einen kleinen Beitrag dazu leiste. Mein Pech ist, dass ich heute neben dem Philipp Kaider (Anm. d. Red.: Race Across America-Sieger) zu treten habe und da weiß ich ganz genau, da habe ich schon verloren, bevor ich begonnen habe", gab er sich gleich geschlagen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hilfe im eigenen Land Erwin und Sissi Pröll und Philipp Kaider

Auch Kabarettist Gery Seidl und Schauspieler Rudi Roubinek traten für den guten Zweck ordentlich in die Pedale. Insgesamt konnten alle gemeinsam dann 2.200 km erradeln, die dann in Spenden umgewandelt werden.