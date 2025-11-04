Heimische Promis zeigen vollen Einsatz bei Weihnachtsvorbereitungen

Schon seit Jahren lädt Autor und Künstlermanager Clemens Trischler in regelmäßigen Abständen zu seinem Gentlemen's Club. Die Eventreihe wurde zwar den englischen Herrenclubs nachempfunden, ein Verbot für Frauen gibt's bei ihm aber keineswegs, wie Trischler dem KURIER erzählt. "Was wäre ein Gentleman ohne seine Ladys? Und nachdem ich immer die Einladung ausschicke, ist es halt manchmal so, dass dann mehr Frauen zusagen. Und gerade heute, wenn die Gentleman sehen, dass sie etwas arbeiten müssen, dann doch keine Zeit haben", grinst er.

Denn diesmal musste wirklich angepackt werden, denn es wurde zu Michael Reimer in die Schokomichi Fabrik in Wien geladen. Und da standen schon allerhand Vorbereitungen für die Advent- und Weihnachtszeit an. Normalerweise steht der Schokomichi alleine in seiner Produktionsstätte, produziert Schokolade bis zwei oder drei Uhr morgens, nur um am nächsten Tag wieder im Schoko-Shop zu stehen und die Ware zu verkaufen.

Deshalb freute er sich umso mehr über die prominenten helfenden Hände, die beim Verpacken der Schokolade halfen. Besonders eifrig zeigte sich da Kabarettist Gernot Haas, der einen Schoko-Tannenbaum nach dem anderen in kleine Sackerl steckte. "Nachdem ich gehört habe, dass der Schokomichi Tag und Nacht hier steht und das alleine macht, habe ich mir gedacht, ich stehe nicht nur zwei Minuten für die Fotos da, sondern ich mache das fertig, bis alles eingepackt ist."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Star-Astrologin Gerda Rogers und Moderator Thomas Kamenar Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Schauspielerin Konstanze Breitebner, Kabarettistin Caro Athanasiadis und "Alle Achtung"-Frontmann Christian Stani Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Kabarettistin Caro Athanasiadis und Schauspielerin Brigitte Kren Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Schauspielerin Julia Cencig und Kabarettistin Caroline Athanasiadis Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Kabarettistin Andrea Händler, Schauspielerin Konstanze Breitebner und Opernsängerin Natalia Ushakova Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Kabarettist Gernot Haas und Moderatorin Eser Akbaba Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Schokomichi, Talk-Ikone Vera Russwurm und Kabarettist Gernot Haas Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JUERGEN HAMMERSCHMID Gentlemen's Club x Schokomichi Opernsängerin Natalia Ushakova und Talk-Ikone Vera Russwurm

Während Haas noch fleißig am Werkeln ist, wird bei Opernsängerin Natalia Ushakova und Schauspielerin Konstanze Breitebner gejubelt: "Letzte". Sie haben es geschafft, alle Schokotafeln einzupacken. "Die Fabrik versprüht alten Wiener Charme, in dem Tradition, Geschichten und Handwerkskunst miteinander verschmelzen, sodass es scheint, als würde die Zeit stillstehen: Jedes Stück Schokolade erzählt seine eigene Geschichte und lässt die Wiener Süßkultur erleben, wie sie einst begann", schwärmt Breitebner.