Nach einem Jahr Pause: Miss und Mister Austria Wahl kehrt zurück

Was 1929 mit der ersten Miss Austria, Lisl Goldarbeiter, begann, soll jetzt wieder weitergeführt werden. Nach einem Jahr Pause kehrt die Miss und Mister Austria Wahl zurück. "Nach einem Jahr Pause starten wir mit voller Energie und einem starken Team neu durch. Die Miss Austria ist ein echtes Kulturgut unseres Landes – etwas, auf das wir alle stolz sein können", so Organisatorin Kerstin Rigger. "Gleichzeitig wissen wir, dass die kommenden Monate viel Einsatz, Engagement und harte Arbeit erfordern. Wir wollen nicht nur die schönsten Talente finden, sondern sie auch fördern, begleiten und auf ein Niveau bringen, das sie bereit für große Chancen, spannende Projekte und internationale Bühnen macht. Es ist ein aufregender Neustart – voller Stolz, Leidenschaft und klaren Zielen", sagt sie.

Man sehe die Wahl als "Kaderschmiede für aufstrebende Models, Influencer und Content Creator." Es sind bereits über 1.000 Bewerbungen in Videoform eingelangt. Am 8. November gibt's ein großes Casting im Wiener Auhof Center. Die Jury, darunter Figaro Dieter Ferschinger, Astrologin Gerda Rogers, Auhof Center Inhaber Peter Schaider, Trendscout Wolfgang Reichl, Model und Influencerin Verena-Katrien, Unternehmer Jörg Rigger, Buchautor Clemens Trischler und Mister Austria 2024 Christopher Dengg, werden die Kandidatinnen und Kandidaten bewerten.