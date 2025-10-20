Ex-ORF-Star Claudia Reiterer feiert funkelndes Moderations-Comeback

Der ORF-Abgang von Claudia Reiterer hat hohe Wellen geschlagen. Nach 27 Jahren hat sie den Sender im April 2025 verlassen.

"Ich wäre gern geblieben. Es hat ein Angebot gegeben, woandershin. Aber es hat geheißen, ich muss vom Bildschirm und von der politischen Berichterstattung weg. Das mit dem Bildschirm kann eine Geschäftsführung machen, aber die politische Berichterstattung war immer meins", sagte sie damals gegenüber der "Presse".