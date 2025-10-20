Ex-ORF-Star Claudia Reiterer feiert funkelndes Moderations-Comeback
Der ORF-Abgang von Claudia Reiterer hat hohe Wellen geschlagen. Nach 27 Jahren hat sie den Sender im April 2025 verlassen.
"Ich wäre gern geblieben. Es hat ein Angebot gegeben, woandershin. Aber es hat geheißen, ich muss vom Bildschirm und von der politischen Berichterstattung weg. Das mit dem Bildschirm kann eine Geschäftsführung machen, aber die politische Berichterstattung war immer meins", sagte sie damals gegenüber der "Presse".
Jetzt feiert sie ihr Moderations-Comeback - und zwar bei einer Gala am kommenden Donnerstag in den Wiener Sofiensälen.
Und damit ihr Auftritt so richtig funkelnd wird, wird sie von Chopard ausgestattet. "Chopard, als familien- und eigentümergeführtes Unternehmen, steht für familiäre Werte wie Respekt und Vertraulichkeit und unterstützt dabei, wenn starke Frauen noch stärker werden", heißt es in einer Pressemitteilung dazu.
Juwelen (Diamanten und Rubine) im Gesamtwert von 120.000 Euro werden ihr da zur Verfügung gestellt.
