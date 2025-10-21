Stilikone Britt Kanja verrät: Warum jede Frau eine Königin sein kann

Sie gilt als das modische Aushängeschild Berlins und wird gerne als Grande Dame der früheren Berliner Partyszene bezeichnet. Britt Kanja (75) entwickelte früh eine große Leidenschaft fürs Tanzen, absolvierte eine Ausbildung und nach ihrer Matura startete sie ihre Tanz-Karriere, die sie quer durch Europa führte. Mit 27 lernte sie ihren späteren Ehemann William kennen und folgte ihm in die USA. Doch die Ehe zerbrach und 1983 kehrte Britt Kanja zurück nach Berlin. Nach einer Zeit des Sammelns begann sie mit Bob Young legendäre Partys zu organisieren und die beiden eröffneten Ende der 1980er-Jahre den Club „Hermanns Fenster“, kurz darauf dann den Club „90 Grad“, der zum absoluten Szenetreff von Promis und Künstlern avancierte. Auch Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio, Hugh Grant oder George Clooney waren dort zu Gast. Nach zehn Jahren stiegen Kanja und Young als Betreiber zwar aus, aber sie organisierte noch bis 2005 einmal im Monat dort eine Themen-Party.

Vintage-Liebhaberin Schon in jungen Jahren entwickelte sie ein Gespür für Mode und ihren individuellen Stil. Sie begann sich durch Secondhand-Läden zu stöbern und ihre Kleidung aus den Vintage-Schätzen selbst zu designen, auch ihrer kleinen Konfektionsgröße geschuldet. Bis heute blieb sie diesem individuellen Look treu und wird daher auch als Berlins Stilikone bezeichnet. „Ich bin mit einer Sensitivität für Farben, Formen und Materialien geboren worden und da bleibt mir nichts weiter übrig als ästhetischen Widerstand zu leisten. Die Ikone des Stils, das erfreut mich sehr, dass ich so genannt werde, aber ich erhebe keinen Anspruch auf diesen Titel“, erzählt sie dem KURIER, der sie in Wien zum Interview getroffen hat.

Mode sei für sie einfach „meine Freude am Leben, die mich dazu bringt, diese Freude auch durch Kleidung auszudrücken. Es ist immer auch eine innere Haltung. Kleidung ohne innere Haltung ist etwas Leeres. Die äußere Schale ist für mich ein Tempel und diesen Tempel muss ich jeden Tag neu schmücken." Sie würde allen raten, sich zu trauen einfach man selbst zu sein, denn sonst würde man Authentizität verlieren. „Egal, wie – auch egal, welcher Stil. Jeder kann doch sehen: Oh, das steht mir oder das steht mir nicht so gut. Und traut euch!“

Angst sei überhaupt kein guter Ratgeber, „denn selbst jetzt, wenn man das Weltgeschehen sieht, durch Angst füttert man das Biest. Und das ist genau das, wodurch die Angst sich verstärkt und das Böse wirklich geschehen kann. Das Beste, was man entgegensetzen kann, ist seine eigene Liebe zum Leben und unsere Gemeinschaft.“