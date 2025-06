Nach "Dancing Stars": Wie es mit der Tanzkarriere von Paulus Bohl weitergeht

Wie er in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" (Sonntag, ab 9 Uhr) erzählt, würde er sich nach wie vor noch wöchentlich mit seiner Tanzpartnerin Catharina Malek treffen, um zu tanzen. "Wir werden weitermachen. Ob wir auch auftreten werden, weiß ich noch nicht", so Bohl.

Bei der ORF-Show "Dancing Stars" schrammte Kabarettist Paulus Bohl nur ganz knapp am Sieg vorbei und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dennoch hat diese Erfahrung ihn nachhaltig verändert.

Nach dem abgeschlossenen Jus-Studium sei für Paulus Bohl klar gewesen, er wolle zumindest versuchen, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er habe sich ein Jahr gegeben, um "auszuprobieren, ob ich als Comedian zumindest halb so viel verdiene wie in einer Rechtsanwaltskanzlei. Im ersten Jahr ist es sich knapp ausgegangen - und ich bin dabei geblieben".

Trotz seiner lustigen Ader kann Paulus Bohl auch ernst sein und sprach auch über die Opfer und deren Angehörige des Amoklaufs in Graz. "Ich glaube, dass das Gebet wichtig ist und etwas Schönes ist. An jemanden zu denken, sich zu verbinden. Ich glaube, dass das immer hilft. Ich hoffe, dass in Graz alle vom Amoklauf Betroffenen viel Stütze und Kraft finden."