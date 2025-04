Dr. Bohl vom Ballroom auf die Bühne: Schnell, laut und immer im Rhythmus

Seinen Bruder Benji begrüßt er im Publikum, am Freitag darf dieser mit seinem Bruderherz aufs ORF-Tanzparkett. Um diesen vor der Schmach zu bewahren, vielleicht schuld am Ausscheiden Bohls zu sein, wirbt Paulus Bohl gleich um Stimmen fürs Voting.

Hier werden erstmals Geschmacksgrenzen (oder Red Flags?) ausgelotet. Es geht weiter: Bei einem der Dates (mit einer allzu sportlichen Dame) sei ihm was Peinliches passiert. Im Edel-Fitnesscenter habe er nach der „Ausschwitzkammer“ gefragt. Vor Dutzenden Leuten, und in Österreich!

Auch wenn er allgemein sagt, „Ich kenn mich ned wirklich aus“ – eines muss man Bohl lassen: Er redet, als ob es um sein Leben ginge. Darüber, dass er bei Frauen „Red Flags“, also unverhandelbare Fehler, binnen Sekunden erkennen würde. Bohl: „Meine Red Flags sind: Scheidungskind, Einzelkind, hat ein Kind, will kein Kind – oder ist ein Kind!“ Letzteres schon aus strafrechtlichen Gründen.

In der Pause treffen wir auf eine der wenigen Mittfünfzigerinnen im Publikum. Sie sei in Attnang-Puchheim (OÖ) in den Zug gestiegen, um Dr. Bohl in Wien zu sehen. Warum? „Wegen ,Dancing Stars‘ - und weil er bei Stermann und Grissemann war!“

Mitunter beschleicht einen Gefühl, dass sich manche Elemente - im Influencer-Stil - nicht zufällig im Programm befinden könnten. Das schnieke Fitnesscenter - und auch das weniger schnieke - werden per Namen genannt. Plötzlich geht es um Pierce Brosnan, den will Dr. Bohl endlich einmal fragen, ob er wisse, dass er in Österreich auf jedem Kürbis-Risotto einer Lebenshandelskette abgebildet ist. Und Michael Ludwig wird relativ zusammenhanglos auf der Videowall eingeblendet - bei seinem Tag bei den 48ern in betont coolem Outfit mit Käppi und Baggy-Hosen. Ob diese Lacher positiv oder negativ aufs Konto des wahlwerbenden Wiener Bürgermeisters einzahlen, sei dahingestellt. Ansonsten spielt Politik in dem Programm keine Rolle.