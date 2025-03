Dancing-Stars-Probe "ziemlich verhaut": Jetzt zählt für Paulus Bohl jede Stimme

"Wir haben heute in der Probe so ziemlich alles verhaut, was man verhauen kann", bekannte sie via Instagram. "War insgesamt ein schwieriger Tag, aber wir sind schon dabei, uns wieder mental davon zu erholen", so Malek.

"Dafür haben wir einen Look für Paulus gefunden, der alle Frauen schwach macht. Tarzan steht ihm gut", meint sie.